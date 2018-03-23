Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете и присягнул на верность "ИД", - СМИ
23 марта, 2018, 13:15
Неизвестный захватил заложников в супермаркете возле исторического города Каркассон на юге Франции
Об этом сообщает издание The Local.
Отмечается, что неизвестный захватил заложников в супермаркете Super U, во время чего в здании были слышны выстрелы.
Также известно, что неизвестный человек подстрелил милиционера в городе Каркассон, который находился в 15 минутах езды от супермаркета. Пока неизвестно, связаны ли эти инциденты между собой.
Тем временем местные СМИ сообщают, что мужчина, захвативший супермаркет, присягнул на верность террористам "Исламского государства".