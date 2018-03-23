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Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете и присягнул на верность "ИД", - СМИ


фото: google.maps
Неизвестный захватил заложников в супермаркете возле исторического города Каркассон на юге Франции

Об этом сообщает издание The Local.

Отмечается, что неизвестный захватил заложников в супермаркете Super U, во время чего в здании были слышны выстрелы.

Также известно, что неизвестный человек подстрелил милиционера в городе Каркассон, который находился в 15 минутах езды от супермаркета. Пока неизвестно, связаны ли эти инциденты между собой.

Тем временем местные СМИ сообщают, что мужчина, захвативший супермаркет, присягнул на верность террористам "Исламского государства".

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