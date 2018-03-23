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Во Франции назвали число число жертв и пострадавших в теракте

В результате захвата заложников на юге Франции погибли три человека, 16 получили ранения

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает "Интерфакс-Украина".

"Нападавший убил трех и ранил еще шестнадцать человек", - сообщил Макрон.

Он отметил героическое поведение старшего офицера спецназа, который согласился стать заложником в обмен на освобождение всех посетителей супермаркета. Президент назвал произошедшее террористической атакой.

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