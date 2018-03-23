Во Франции назвали число число жертв и пострадавших в теракте
23 марта, 2018, 21:23
В результате захвата заложников на юге Франции погибли три человека, 16 получили ранения
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает "Интерфакс-Украина".
"Нападавший убил трех и ранил еще шестнадцать человек", - сообщил Макрон.
Он отметил героическое поведение старшего офицера спецназа, который согласился стать заложником в обмен на освобождение всех посетителей супермаркета. Президент назвал произошедшее террористической атакой.
- Напомним, во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете и присягнул на верность "ИГ".
- СМИ сообщали, что террорист потребовал освобождения главного обвиняемого в терактах 13 ноября в Париже Салаха Абдеслама.
- Впоследствии стало известно, что полиция застрелила террориста.
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