Во Франции назвали число число жертв и пострадавших в теракте

23 марта, 2018, 21:23

В результате захвата заложников на юге Франции погибли три человека, 16 получили ранения

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает "Интерфакс-Украина".

"Нападавший убил трех и ранил еще шестнадцать человек", - сообщил Макрон.

Он отметил героическое поведение старшего офицера спецназа, который согласился стать заложником в обмен на освобождение всех посетителей супермаркета. Президент назвал произошедшее террористической атакой.