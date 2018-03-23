Вероятность причастности России к отравлению Скрипаля очень высокая, - Европейский совет
Об этом говорится в официальном заявлении Европейского совета.
В ведомстве отметили, что осуждают атаку в Солсбери и выражают соболезнования всем, чьей жизни эта атака грозила.
"Мы согласны с оценкой правительства Британии, что Россия, весьма вероятно, несет ответственность за эти события и что нет ни одного правдоподобного альтернативного объяснения", - отмечается в заявлении.
В Евросовете отметили, что использование химического оружия, в том числе использование каких-либо токсичных химических веществ в качестве оружия, при любых обстоятельствах является абсолютно неприемлемым и представляет опасность.
"Государства-члены ЕС будут координировать свои действия для имплементации последствий в соответствии с тем, какие ответы в этом деле предоставит российская власть. Евросоюз будет активно уделять внимание этому вопросу и его последствиям", - подытожили в заявлении.
Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков
- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипалей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
- 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
- 22 марта Британский Совет официально заявил о прекращении своей деятельности в России.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-