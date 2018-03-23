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Вероятность причастности России к отравлению Скрипаля очень высокая, - Европейский совет

Представители Европейского совета соглашаются с выводами Британии относительно того, что к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля, вероятнее всего, причастна Россия

Об этом говорится в официальном заявлении Европейского совета.

В ведомстве отметили, что осуждают атаку в Солсбери и выражают соболезнования всем, чьей жизни эта атака грозила.

"Мы согласны с оценкой правительства Британии, что Россия, весьма вероятно, несет ответственность за эти события и что нет ни одного правдоподобного альтернативного объяснения", - отмечается в заявлении.

В Евросовете отметили, что использование химического оружия, в том числе использование каких-либо токсичных химических веществ в качестве оружия, при любых обстоятельствах является абсолютно неприемлемым и представляет опасность.

"Государства-члены ЕС будут координировать свои действия для имплементации последствий в соответствии с тем, какие ответы в этом деле предоставит российская власть. Евросоюз будет активно уделять внимание этому вопросу и его последствиям", - подытожили в заявлении.

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