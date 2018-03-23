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В Украину возвращается весна: Синоптик рассказала, где на следующей неделе будет +17 градусов

В эти выходные и на следующей неделе на территории Украины начнется постепенное потепление

Об этом в своем блоге написала синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня дневная температура воздуха в Украине уже показывать довольно комфортные -3+4 градуса, а на юге Украины даже +5+10 градусов. Осадков не предвидится, мокрый снег и дождь пройдут лишь в южных областях.

На выходных в Украине будет сухо, ночью еще будет прохладно, в пределах -4-9 градусов, местами до -12 градусов. Однако днем постепенно потеплеет до 0+6 градусов.

"26-27 марта потепление продолжится и в течение дня ожидается +1+8 градусов, на юге до +12 градусов. Однако потепление несколько нивелируется влажным воздухом, дождями, которые принесут атмосферные фронты с запада Европы. В дождях возможно ухудшение видимости и усиление ветра", - отметила Диденко.

По ее словам, уже 28-29 марта потепление достигнет дневных +7+14 градусов, на юге Украины ожидается +10+17 градусов. Дожди наиболее вероятны в среду-четверг в западных и северных областях.

В Киеве сегодня днем ожидается около нуля градусов, а на выходных будет сухо, преимущественно солнечно. Ночью будет 5-8 градусов мороза, но в дневные часы потеплеет до +2+5 градусов.

"В начале следующей недели в столице потепление продолжится и достигнет максимально +4+9 градусов. Существенные осадки маловероятны, лишь 26 марта пройдут периодические дожди", - подытожила Диденко.

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