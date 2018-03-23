В СИЗО Николаева нашли мертвым фигуранта дела "Мультика"
Об этом сказала пресс-секретарь прокурора области Валерия Власова, сообщает "Укринформ".
"Да, Дмитрий Леонов был найден сегодня в 11:30 в камере СИЗО мертвым. Все остальные детали позже", - сказала Власова.
29 августа 2017 в Николаеве у депутатов "Оппоблока", местных предпринимателей и работников департамента ЖКХ городского совета были проведены обыски. В результате задержаны предприниматель Михаила Титова (известного в Николаеве криминального авторитета по прозвищу "Мультик") и четверо его сообщников, среди которых был и Леонов. Их обвиняют в завладении бюджетными средствами, вымогательстве, рейдерстве, угрозах расправы и других тяжких преступлениях.
Все фигуранты этого дела находятся в тюрьме Мариуполя, где им избрана мера пресечения. Из неофициальных источников стало известно, что Титова и Леонова привезли в Николаев для проведения следственных действий.
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