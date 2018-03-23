В штабе АТО назначили проверку из-за неточной информации об обстрелах

23 марта, 2018, 23:15

В штабе АТО назначили служебную проверку по факту несвоевременного информирования об обстрелах на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

После уточнения оперативной информации стало известно, что вражеские обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций на Донбассе, которые произошли 22 марта, подтверждаются.

По факту несвоевременного прохождения информации и нарушения порядка предоставления докладов в штабе АТО назначена служебная проверка.