В штабе АТО назначили проверку из-за неточной информации об обстрелах
23 марта, 2018, 23:15
В штабе АТО назначили служебную проверку по факту несвоевременного информирования об обстрелах на Донбассе
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
После уточнения оперативной информации стало известно, что вражеские обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций на Донбассе, которые произошли 22 марта, подтверждаются.
По факту несвоевременного прохождения информации и нарушения порядка предоставления докладов в штабе АТО назначена служебная проверка.
- Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что российско-оккупационные войска на Донбассе сорвали перемирие. По состоянию на 18:00 в пятницу, 23 марта, зафиксирован один обстрел.