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В штабе АТО назначили проверку из-за неточной информации об обстрелах

В штабе АТО назначили служебную проверку по факту несвоевременного информирования об обстрелах на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

После уточнения оперативной информации стало известно, что вражеские обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций на Донбассе, которые произошли 22 марта, подтверждаются.

По факту несвоевременного прохождения информации и нарушения порядка предоставления докладов в штабе АТО назначена служебная проверка.

  • Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что российско-оккупационные войска на Донбассе сорвали перемирие. По состоянию на 18:00 в пятницу, 23 марта, зафиксирован один обстрел.

 

 

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