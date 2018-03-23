 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Сейме Польши обсудили расшатывание россиянами украинско-польских отношений

Комиссия польского Сейма по вопросам спецслужб провела заседание, посвященное возможной причастности российских спецслужб к дестабилизации польско-украинских отношений

Об этом заявил председатель комиссии Марек Опйола, передает издание "Пространство".

Поводом для заседания комитета стала попытка поджога гражданами Польши в Ужгороде культурного центра венгерского меньшинства в Украине.

Комиссия Сейма заслушала отчеты генерала Службы внутренней разведки Анджея Ковальского, заместителя главы Службы контрразведки полковника Мацея Шпанковського, заместителя начальника штаба Агентства внутренней безопасности Норберта Лобы и директоров отделов Агентства разведки Комиссия спросила представителей польских спецслужб о деятельности спецслужб России, ситуацию в Украине и отношение там к Польше и полякам, а такжепро  украинцев, проживающих в Польше.

"Мы спросили, четкие ли связи и ведут ли пути к спецслужбам Российской Федерации. Мы также спрашивали, является  ли такая деятельность частью гибридной войны России", - сказал Опйола.

Депутат отметил, что из-за тайні следствия подробную информацию парламентская комиссия сможет получить только после завершения процедуры. О результатах депутатам сообщат сразу после завершения следствия.

  • Напомним, в ночь на 4 февраля в окно здания областного офиса организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" бросили бутылку с зажигательной смесью.
  • Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что офис Общества венгерской культуры Закарпатья пытались поджечь двое поляков - последователей праворадикальной организации "Фаланга", члены которой принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

23 марта, 2018 пятница

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать