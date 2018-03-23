В Сейме Польши обсудили расшатывание россиянами украинско-польских отношений
Об этом заявил председатель комиссии Марек Опйола, передает издание "Пространство".
Поводом для заседания комитета стала попытка поджога гражданами Польши в Ужгороде культурного центра венгерского меньшинства в Украине.
Комиссия Сейма заслушала отчеты генерала Службы внутренней разведки Анджея Ковальского, заместителя главы Службы контрразведки полковника Мацея Шпанковського, заместителя начальника штаба Агентства внутренней безопасности Норберта Лобы и директоров отделов Агентства разведки Комиссия спросила представителей польских спецслужб о деятельности спецслужб России, ситуацию в Украине и отношение там к Польше и полякам, а такжепро украинцев, проживающих в Польше.
"Мы спросили, четкие ли связи и ведут ли пути к спецслужбам Российской Федерации. Мы также спрашивали, является ли такая деятельность частью гибридной войны России", - сказал Опйола.
Депутат отметил, что из-за тайні следствия подробную информацию парламентская комиссия сможет получить только после завершения процедуры. О результатах депутатам сообщат сразу после завершения следствия.
- Напомним, в ночь на 4 февраля в окно здания областного офиса организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" бросили бутылку с зажигательной смесью.
- Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что офис Общества венгерской культуры Закарпатья пытались поджечь двое поляков - последователей праворадикальной организации "Фаланга", члены которой принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.
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