В Сейме Польши обсудили расшатывание россиянами украинско-польских отношений

23 марта, 2018, 14:10

Комиссия польского Сейма по вопросам спецслужб провела заседание, посвященное возможной причастности российских спецслужб к дестабилизации польско-украинских отношений

Об этом заявил председатель комиссии Марек Опйола, передает издание "Пространство".

Поводом для заседания комитета стала попытка поджога гражданами Польши в Ужгороде культурного центра венгерского меньшинства в Украине.

Комиссия Сейма заслушала отчеты генерала Службы внутренней разведки Анджея Ковальского, заместителя главы Службы контрразведки полковника Мацея Шпанковського, заместителя начальника штаба Агентства внутренней безопасности Норберта Лобы и директоров отделов Агентства разведки Комиссия спросила представителей польских спецслужб о деятельности спецслужб России, ситуацию в Украине и отношение там к Польше и полякам, а такжепро украинцев, проживающих в Польше.

"Мы спросили, четкие ли связи и ведут ли пути к спецслужбам Российской Федерации. Мы также спрашивали, является ли такая деятельность частью гибридной войны России", - сказал Опйола.

Депутат отметил, что из-за тайні следствия подробную информацию парламентская комиссия сможет получить только после завершения процедуры. О результатах депутатам сообщат сразу после завершения следствия.