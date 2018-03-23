В правление “Газпрома” попал родственник Путина

23 марта, 2018, 19:34

Совет директоров "Газпрома" назначил двоюродного племянника российского президента Михаила Путина заместителем председателя правления компании

Об этом пресс-служба "Газпрома".

Совет директоров согласовал назначение Михаила Путина на должность заместителя председателя правления ПАО "Газпром" и избрал его членом правления сроком на 5 лет.

Михаил Путин, двоюродный племянник Владимира Путина, он родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт, Государственную академию управления имени Орджоникидзе, кандидат медицинских наук.

Работал заместителем генерального директора ФГУП "Медтехснаб" МЗ России, заместителем начальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами МЗ РФ.

В 2004-2007 годах возглавлял медицинское управление ОАО "Газпром", а с 2007 года - назначен заместителем председателя правления ОАО "СОГАЗ". Действительный советник Российской Федерации 3 класса.

В течение 2007-2018 годы Михаил Путин был советником председателя правления ПАО "Газпром".

Отмечается, что он владеет пакетом в 0,000313% акций "Газпрома" - его текущая стоимость составляет примерно 10 млн рублей.