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В Польше массово протестуют против нового ограничения абортов

Тысячи людей присоединились к женской акции протеста в Варшаве и других польских городах, протестуя против попытки консервативного правительства ввести новые ограничения в отношении абортов

Об этом сообщает The Associated Press.

"Это (протесты, - ред.) против попыток лишить нас права решать, чего мы хотим", - заявила Паулина Рудник, 44-летняя юрист, на акции протеста в Варшаве.

Как известно, Польша имеет один из самых строгих законов об абортах в Европе, что допускает их только в случае, если беременность представляет риск для здоровья матери или является результатом изнасилования, инцеста, или если плод деформирован.

Попытка полностью запретить аборты в 2016 году вызвала массовые акции протеста по всей стране - так называемые "черные протесты, во время которых женщины были одеты в черное. Сегодня тысячи митингующих собрались возле парламента Польши.

 

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