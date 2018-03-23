В оккупантов на Донбассе отбирают все документы: Россия не хочет, чтобы что-то выдало "ихтамнетов", - разведка

23 марта, 2018, 08:39

Российско-оккупационные войска на временно оккупированных территориях массово изымают паспорта у боевиков

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные украинской разведки.

Отмечается, что на оккупированных территориях завершилась беспрецедентная акция "Сдай документы командиру", в которой должны участвовать "ихтамнеты" с гражданством России, или же других стран содружества.

"Условия акции просты: на утро 22 марта такие боевики были обязаны сдать все документы, которые могут прямо или неопосредствовано подтверждать участие" граждан содружества "в военном конфликте на Донбассе", - пояснили в разведке.

Таким образом наемников заставили сдавать паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карточки. Если лицо не соглашается на это - его освобождают и депортируют.

В штабе отметили, что такие акции уже проводились и происходят, как правило, тогда, когда украинские бойцы задерживают террористов с российской пропиской. Эти мероприятия всегда проводятся по указанию Генштаба ВС РФ.

"По течению и соблюдением правил всеми участниками наблюдали арбитры из ФСБ. Такой строгий контроль не случаен, ведь боевики не слишком предпочитают прощаться с документами. Все они понимают, что их настоящие удостоверения являются единственной возможностью получить билет на поезд в обратную сторону", - подытожили в разведке.