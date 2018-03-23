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В Одесской области выпал желтый снег: специалисты выяснили, насколько это опасно


фото: "Думская"
На юге Одесской области выпал снег желтого цвета, вызвав беспокойство местных жителей

Об этом сообщает "Думская".

Мэр Измаила Андрей Абрамченко обнародовал в Facebook предварительное заключение специалистов Дунайской гидрометобсерватории, исследующих причины необычного явления.

"В связи с осадками желтоватого цвета сообщаю, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с просьбой провести лабораторные исследования. Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали , что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке - песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено ", - написал Абрамченко.

Специалисты гидрометобсерватории утверждают, что осадки не представляют опасности для людей, животных и растений.

Выводы Одесского лабораторного центра Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей будут позже.

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