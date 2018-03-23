В Николаеве чиновник с российским гражданством подделывал паспорта Украины для жителей оккупированных территорий

23 марта, 2018, 10:40

Прокуратура, СБУ и Нацполиция разоблачили в Николаеве чиновника горсовета, который наладил механизм изготовления фальшивых паспортов

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Всего правоохранители задержали 6 человек: начальника отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского горсовета, бывшего сотрудника миграционной службы, гражданина Республики Молдова, жителя Киевской области и двух жителей Николаевской области.

Следователи установили, что с мая 2017 года по март 2018 года начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета, который имеет двойное гражданство - Украины и России, а его сын является российским гражданином и военнослужащим ВС России, по предварительному сговору с 5 другими лицами - жителями Киевской и Николаевской областей, один из которых является гражданином России, - наладили механизм изготовления поддельных паспортов граждан Украины.

Паспорта изготавливали для граждан, зарегистрированных на временно оккупированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей, а также Крыма, с внесением заведомо ложных сведений об их владельцах для беспрепятственного пересечения государственной границы. Злоумышленники формировали для заказчиков целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов, - справки об отсутствии судимости, идентификационные коды, свидетельства о браке и тому подобное.

На территории Николаевской и Киевской областей в государственных учреждениях миграционной службы и по местам проживания злоумышленников проведены более 20 обысков, изъято 75 печатей и штампов, в частности, посольства Украины в Республике Казахстан, Молдавии и свыше 100 незаполненных бланков государственных учреждений, организаций, удостоверяющие юридические факты, $50 тыс., 50 тыс. грн, 252 тыс. российских рублей, 2130 евро, 9 единиц оружия, без разрешительных документов, более 150 патронов различного калибра, свыше 500 г золота, вещество, похожее на каннабис и журналы регистрации лиц, не имеющих постоянного места жительства.

Указанные лица занимались преступной деятельностью около 10 лет, задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), решается вопрос об аресте.