В Мариуполе случайно выставили на продажу два памятника Ленину

23 марта, 2018, 22:55

Два памятника Владимиру Ленину в Мариуполе случайно выставили на продажу, начальной ценой было указано 498 тысяч

Об этом рассказала пресс-секретарь Мариупольского городского совета Елена Махола, передает "Громадське радио".

"Это был ошибочный лот. Коммунальное предприятие поспешило выложить лот, не согласовав свое решение. Поэтому сегодня лот будет снят с продажи. Дальше будем разбираться и решать, что делать дальше с этими памятниками", - сказала пресс-секретарь.

Отметим, что лот до сих пор размещен на сайте ProZorro. Махола не смогла уточнить, могут ли памятники снова выставить на продажу.

Как сообщалось, система "ProZorro.Продажи" выставила на аукцион два памятника Ленину, снесенные в рамках декоммунизации. Начальной ценой продажи памятников Ленину было указано 498 490 грн.