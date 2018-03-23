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В Киеве водитель протаранил электроопору и перевернулся на крышу

В Днепровском районе столицы водитель в состоянии алкогольного опьянения въехал в электроопору

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

На улице Миропольской водитель Chevrolet не справился с управлением и, врезавшись в электроопору, перевернулся на крышу.

Правоохранители, проверив мужчину на драгер-алкотестер, выявили причину неуправляемого авто - водитель находился в состоянии алкогольного опьянения 1.74 промилле. В результате аварии никто не пострадал.

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