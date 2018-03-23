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В Киеве создадут пешеходную зону на Аллее Героев Небесной Сотни

Киевский горсовет утвердил проект землеустройства для отвода участков Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни для обустройства и эксплуатации пешеходной зоны

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно решению Киевсовета будут внесены изменения в "Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года и Концепции формирования зеленых насаждений в центральной части города.

В частности, мемориально-музейному комплексу будет переданы земельные участки от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни, 3-5.

"А именно: 0,535 га и 0,594 га в Печерском и 0,227 га – в Шевченковском районе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти участки расположены в пределах исторического центра и ареала Киева и, согласно держкадастра, относятся к землям историко-культурного назначения.

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