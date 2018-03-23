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В Киеве поймали похитителей бюста Леси Украинки: мужчины распилили его и сдавали металлолом

Киевская полиция объявила подозрения двум мужчинам за похищение мемориальной доски из музея Леси Украинки

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Правоохранители рассказали, что задержанными оказались двое жителей Святошинского района, при чем один из них ранее был судим за грабеж и хранение наркотиков.

"Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства", - подчеркнул глава полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, злоумышленникам уже объявили подозрения по факту кражи, совершенной в крупных размерах. Сейчас им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Одному из них - круглосуточный, втором - от 22:00 до 06:00 часов. За содеянное мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

 

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