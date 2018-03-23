В Киеве поймали похитителей бюста Леси Украинки: мужчины распилили его и сдавали металлолом
Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.
Правоохранители рассказали, что задержанными оказались двое жителей Святошинского района, при чем один из них ранее был судим за грабеж и хранение наркотиков.
"Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства", - подчеркнул глава полиции Киева Андрей Крищенко.
По его словам, злоумышленникам уже объявили подозрения по факту кражи, совершенной в крупных размерах. Сейчас им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Одному из них - круглосуточный, втором - от 22:00 до 06:00 часов. За содеянное мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.
- Напомним, 3 марта с фасада Музея выдающихся деятелей украинской культуры неизвестные украли бронзовый бюст Леси Украинки.
- Накануне дня рождения Леси Украинки, 25 февраля, неизвестные ограбили место ее захоронения: украли бронзовые гирлянды.
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