В Киеве обнаружили офис прокремлевских хакеров, которые атаковали объекты критической инфраструктуры
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объектах критической инфраструктуры, государственных и банковских учреждениях. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений.
"Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые бот-фермы для проведения специальных информационных операций против нашей страны", - отмечают в пресс-службе.
Во время обысков в офисе и по местам жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более пятидесяти тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках.
Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
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