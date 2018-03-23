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В Киеве обнаружили офис прокремлевских хакеров, которые атаковали объекты критической инфраструктуры

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объектах критической инфраструктуры, государственных и банковских учреждениях. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые бот-фермы для проведения специальных информационных операций против нашей страны", - отмечают в пресс-службе.

Во время обысков в офисе и по местам жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более пятидесяти тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

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