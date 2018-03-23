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В центре Одессы застрелился 19-летний курсант Военной академии

В центре Одессы на склоне неподалеку от Французского бульвара полицейские обнаружили тело молодого мужчины с огнестрельным ранением в голову

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Погибшим оказался 19-летний житель Одесской области. Во время осмотра места происшествия рядом с телом полицейские обнаружили оружие, похожее на переделанный сигнальный пистолет. Эти сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Предварительная причина гибели молодого человека - самоубийство.

В то же время одесское издание "Думская" сообщает, что погибший - курсант 3 курса факультета ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии.

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