В центре Одессы застрелился 19-летний курсант Военной академии
23 марта, 2018, 17:55
В центре Одессы на склоне неподалеку от Французского бульвара полицейские обнаружили тело молодого мужчины с огнестрельным ранением в голову
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Погибшим оказался 19-летний житель Одесской области. Во время осмотра места происшествия рядом с телом полицейские обнаружили оружие, похожее на переделанный сигнальный пистолет. Эти сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Предварительная причина гибели молодого человека - самоубийство.
В то же время одесское издание "Думская" сообщает, что погибший - курсант 3 курса факультета ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии.
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