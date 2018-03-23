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В Барселоне начались массовые протесты после ареста лидеров сепаратистов

Пять каталонских политиков взяты под стражу без права внесения залога

Об этом сообщает La Vanguardia.

Политиков обвинили в мятеже ради объявления независимости Каталонии от Испании. Судья Верховного суда Испании удовлетворил ходатайство прокуратуры, обосновав его тем, что подозреваемые могут сбежать и повторить преступление.

Арестованы кандидат на должность председателя правительства Каталонии Жорди Туруль, экс-министры Хосеп Руль, Рауль Ромева, Долорс Басса и бывший спикер парламента Каталонии Карме Форкадель.

В Барселоне начались акции протеста. Организаторы протестов заявили, что акции в поддержку задержанных политиков пройдут во всех каталонских муниципалитетах.

На улицы Барселоны вышли тысячи людей, которые держат фотографии задержанных политиков и требуют их освобождения. Акции протеста начались также в Жироне, Льейде и Таррагоне.

Муниципальные организации подчеркивают, что они хотят показать, что отказываются признавать судебные решения, которыми "преследуются политические представители каталонцев", потому что такие решения "искажают волю народа Каталонии".

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  • Напомним, 2 октября в Каталонии провели референдум, который не признала центральная власть Испании. Большинство участников проголосовали за государственную независимость автономии.
  • 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании, а Мадрид в ответ приостановил автономию Каталонии.
  • Против лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона выдвинули ряд обвинений, а тот в свою очередь сбежал в Бельгию, подчеркивая, что он до сих пор является "легитимным" каталонским лидером.
  • 21 декабря состоялись досрочные выборы в региональный парламент Каталонии. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.
  • Пучдемон назвал результаты выборов победой Каталонской республики над монархией, а премьер-министр Испании заявил, что намерен созвать на 17 января первое заседание новоизбранного парламента Каталонии.
  • Теперь Пучдемон хочет, чтобы Мадрид восстановил его правительство, которое было устранено после незаконного референдума о независимости.
  • 10 января основные сепаратистские партии Каталонии договорились переизбрать Карлеса Пучдемона на должность президента Женералитета (правительства региона) в конце этого месяца. Впрочем, последний сейчас находится в Брюсселе.
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