В Барселоне начались массовые протесты после ареста лидеров сепаратистов

23 марта, 2018, 22:11

Пять каталонских политиков взяты под стражу без права внесения залога

Об этом сообщает La Vanguardia.

Политиков обвинили в мятеже ради объявления независимости Каталонии от Испании. Судья Верховного суда Испании удовлетворил ходатайство прокуратуры, обосновав его тем, что подозреваемые могут сбежать и повторить преступление.

Арестованы кандидат на должность председателя правительства Каталонии Жорди Туруль, экс-министры Хосеп Руль, Рауль Ромева, Долорс Басса и бывший спикер парламента Каталонии Карме Форкадель.

В Барселоне начались акции протеста. Организаторы протестов заявили, что акции в поддержку задержанных политиков пройдут во всех каталонских муниципалитетах.

На улицы Барселоны вышли тысячи людей, которые держат фотографии задержанных политиков и требуют их освобождения. Акции протеста начались также в Жироне, Льейде и Таррагоне.

Муниципальные организации подчеркивают, что они хотят показать, что отказываются признавать судебные решения, которыми "преследуются политические представители каталонцев", потому что такие решения "искажают волю народа Каталонии".

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