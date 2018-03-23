Украинка стала шестикратной чемпионкой мира по фигурному катанию. Все медали она выиграла для Германии

23 марта, 2018, 16:53

Украинская фигуристка Алена Савченко, выступающая за Германию, стала шестикратной чемпионкой мира в парном катании

Об этом сообщает официальный сайт чемпионата мира по фигурному катанию.

На соревнованиях в Милане Алена Савченко в паре с Бруно Массо одержала уверенную победу, получив от судей рекордные оценки в произвольной программе и по сумме. За произвольную программу представители Германии получили 162,86 балла, а по итогам двух выступлений набрали 245,84, чего раньше не удавалось ни одной паре в мире.

Серебряные медалисты - россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов отстали от победителей более чем на 20 баллов - они получили 225,53. Бронза у французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, у которых 218,36 балла.

34-летняя Алена Савченко шестой стала чемпионкой мира. В 2008, 2009, 2011, 2012 и 2014 годах она выигрывала золото с другим партнером - Робином Шолковы.

В феврале на Олимпиаде-2018 в Пхенчхан Савченко и Массо также получили золотые награды.

Савченко родилась в городе Обухов Киевской области и до 2003 года выступала за Украину. Ее партнерами были Дмитрий Боенко и Станислав Морозов.

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