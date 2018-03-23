Украинцы разработали стартап для защиты государственного языка
Об этом сообщает Укринформ.
Украинский стартап AxDraft разработал платформу, которая помогает бесплатно и быстро подготовить документы для защиты прав потребителей на получение информации на украинском языке.
В кейсе "Защитить украинский язык" есть образцы жалоб на нарушения законодательства о языке в заведениях общепита, супермаркетах и интернет-магазинах.
Пользователю нужно лишь зарегистрироваться, ответить на несколько вопросов и заполнить данные. Информация автоматически переносится между документами пользователя. Документ будет индивидуализирован в соответствии с требованиями пользователя, вычитан и отформатирован.
Образцы документов разработала общественная организация "Незалежні".
"Благодаря таким формам жалоб Госпродпотребслужба неоднократно проводила проверки и составляла постановления об административных правонарушениях за нарушение правил торговли", - говорит юрист Александр Золотухин.
По словам юриста, недавно владельца заведения привлекли к админответственности за отсутствие маркировки ценников, а также непредоставление ответа на жалобу.
"Украинский язык является единственным государственным языком на территории Украины, который свободно и обязательно используется не только в государственном, но и частном секторе, в том числе в отношениях между потребителями", - говорит юрист.
Если в кафе или супермаркете отказываются обслуживать на украинском, нет меню на государственном языке, или же чиновник выступал без перевода, одним из эффективных способов защитить свои права является подача жалобы и информационного запроса.
- В январе три украинские стартапа получили статус лучших в мире.
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