Украинцев предупредили о гололедице и мокром снеге

23 марта, 2018, 15:56

В субботу, 24 марта, в Украине ожидаются мокрый снег и гололедица

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, ночью и утром мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед, днем - без осадков. Температура ночью составит 0...-5С°, днем - от -2С° до +3С°. В Крыму пройдет небольшой дождь, температура ночью составит 0...+5С°, днем +5...+10С°.

На остальной территории переменная облачность без осадков, температура ночью составит -6...-11С°, в северных областях местами -12...-15С°, днем 0...+5С°, на Закарпатье - до +9С°. На дорогах страны местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.