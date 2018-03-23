Украина заняла 30-е место в рейтинге армий мира
23 марта, 2018, 11:11
Вооруженные силы Украины занимают 30-е место в рейтинге самых мощных армий мира
Об этом сообщает Newsweek.
Авторы рейтинга принимали во внимание оборонный бюджет, количество военнослужащих, мощность авиации, количестве танков, боевого транспорта, мощность военно-морских сил, количество авианосцев и субмарин.
29 место в рейтинге заняла Швеция, 31 - Мьянма.
В топ-5 армий мира вошли соответственно вооруженные силы США, России, Китая, Индии и Франции. За ними в рейтинге идут Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.
Последнюю позицию в топ-50 армий мира заняли вооруженные силы Филиппин, предпоследнюю - белорусская армия.
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