Украина заняла 30-е место в рейтинге армий мира

23 марта, 2018, 11:11

Вооруженные силы Украины занимают 30-е место в рейтинге самых мощных армий мира

Об этом сообщает Newsweek.

Авторы рейтинга принимали во внимание оборонный бюджет, количество военнослужащих, мощность авиации, количестве танков, боевого транспорта, мощность военно-морских сил, количество авианосцев и субмарин.

29 место в рейтинге заняла Швеция, 31 - Мьянма.

В топ-5 армий мира вошли соответственно вооруженные силы США, России, Китая, Индии и Франции. За ними в рейтинге идут Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Последнюю позицию в топ-50 армий мира заняли вооруженные силы Филиппин, предпоследнюю - белорусская армия.