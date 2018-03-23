Украина - Саудовская Аравия: Шевченко потерял еще одного футболиста
23 марта, 2018, 16:15
Сборная Украины перед товарищеским матчем против Саудовской Аравии осталась без травмированного защитника Никиты Бурды
Об этом сообщает "Команда 1".
Центральный защитник "Динамо" после прибытия в испанский город Марбелья занимался по индивидуальной программе, а последние тренировки вообще предположил. Впрочем существует вероятность, что Бурда сможет восстановиться к следующей товарищеской игре команды Андрея Шевченко с Японией, которая состоится 27 марта в бельгийском Льеже.
Сборные Украины и Саудовской Аравии сыграют сегодня в Марбелье на Муниципальном стадионе, матч начнется в 21:00 по киевскому времени.
- В первой в 2018 году игре национальной команде Украины не поможет травмированный лидер - Андрей Ярмоленко.
- Из-за повреждения ранее покинул расположение команды форвард бельгийского "Гент" Роман Яремчук.
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