 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина - Саудовская Аравия: Шевченко потерял еще одного футболиста


фото: ffu.ua
Сборная Украины перед товарищеским матчем против Саудовской Аравии осталась без травмированного защитника Никиты Бурды

Об этом сообщает "Команда 1".

Центральный защитник "Динамо" после прибытия в испанский город Марбелья занимался по индивидуальной программе, а последние тренировки вообще предположил. Впрочем существует вероятность, что Бурда сможет восстановиться к следующей товарищеской игре команды Андрея Шевченко с Японией, которая состоится 27 марта в бельгийском Льеже.

Сборные Украины и Саудовской Аравии сыграют сегодня в Марбелье на Муниципальном стадионе, матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Читайте также: Украина - Саудовская Аравия. Все о первый матч сборной в 2018 году

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

23 марта, 2018 пятница

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать