Украина - Саудовская Аравия: Шевченко потерял еще одного футболиста

23 марта, 2018, 16:15

Сборная Украины перед товарищеским матчем против Саудовской Аравии осталась без травмированного защитника Никиты Бурды

Об этом сообщает "Команда 1".

Центральный защитник "Динамо" после прибытия в испанский город Марбелья занимался по индивидуальной программе, а последние тренировки вообще предположил. Впрочем существует вероятность, что Бурда сможет восстановиться к следующей товарищеской игре команды Андрея Шевченко с Японией, которая состоится 27 марта в бельгийском Льеже.

Сборные Украины и Саудовской Аравии сыграют сегодня в Марбелье на Муниципальном стадионе, матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

В первой в 2018 году игре национальной команде Украины не поможет травмированный лидер - Андрей Ярмоленко.

Из-за повреждения ранее покинул расположение команды форвард бельгийского "Гент" Роман Яремчук.

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