Трамп подписал закон о бюджете, Украина получит $620 млн помощи
Об этом сообщает Politico.
Трамп пояснил, что подписал закон в интересах национальной безопасности - из-за финансирования оборонных и военных программ.
По данным источников, министр обороны США Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли убедили Трампа не ветировать закон.
Ранее Трамп заявил, что может ветировать документ, поскольку в законе не упомянуты более 800 тысяч получателей программы помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов, а пограничная стена с Мексикой не профинансирована в полном объеме.
Закон накануне был одобрен Палатой представителей Конгресса и Сенатом США.
Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме $420,7 млн, что на 10 млн превышает соответствующие расходы 2017 года.
Увеличено финансирование направлено на усиление поддержки Украины в сфере безопасности по программе "Международное военное финансирование". Еще $200 млн будет предоставлено по направлению военного ведомства.
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