Трамп подписал закон о бюджете, Украина получит $620 млн помощи

23 марта, 2018, 21:43

Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год с общим объемом $1,3 трлн, несмотря на заявления ветировать документ

Об этом сообщает Politico.

Трамп пояснил, что подписал закон в интересах национальной безопасности - из-за финансирования оборонных и военных программ.

По данным источников, министр обороны США Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли убедили Трампа не ветировать закон.

Ранее Трамп заявил, что может ветировать документ, поскольку в законе не упомянуты более 800 тысяч получателей программы помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов, а пограничная стена с Мексикой не профинансирована в полном объеме.

Закон накануне был одобрен Палатой представителей Конгресса и Сенатом США.

Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме $420,7 млн, что на 10 млн превышает соответствующие расходы 2017 года.

Увеличено финансирование направлено на усиление поддержки Украины в сфере безопасности по программе "Международное военное финансирование". Еще $200 млн будет предоставлено по направлению военного ведомства.