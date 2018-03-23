Теракт во Франции: трое погибших, четверо раненых

23 марта, 2018, 15:35

Во время захвата заложников в городе Надо на юге Франции сторонник "Исламского государства" убил двух и ранил трех человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в МВД.

Один из пострадавших получил серьезное ранение.

Кроме того, по данным полиции, террорист убил одного человека выстрелом в голову и ранил еще одного в городе Каркассон в 20 минутах езды от Нужно. Это убийство он совершил до захвата заложников, чтобы завладеть транспортом жертвы.