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Теракт во Франции: трое погибших, четверо раненых


фото: REUTERS
Во время захвата заложников в городе Надо на юге Франции сторонник "Исламского государства" убил двух и ранил трех человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в МВД.

Один из пострадавших получил серьезное ранение.

Кроме того, по данным полиции, террорист убил одного человека выстрелом в голову и ранил еще одного в городе Каркассон в 20 минутах езды от Нужно. Это убийство он совершил до захвата заложников, чтобы завладеть транспортом жертвы.

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