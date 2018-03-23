Теракт во Франции: трое погибших, четверо раненых
23 марта, 2018, 15:35
Во время захвата заложников в городе Надо на юге Франции сторонник "Исламского государства" убил двух и ранил трех человек
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в МВД.
Один из пострадавших получил серьезное ранение.
Кроме того, по данным полиции, террорист убил одного человека выстрелом в голову и ранил еще одного в городе Каркассон в 20 минутах езды от Нужно. Это убийство он совершил до захвата заложников, чтобы завладеть транспортом жертвы.
- Напомним, ранее сообщалось о двух убитых сторонником "ИГ", который захватил заложников на юге Франции.
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