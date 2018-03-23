Силовики ушли с территории завода АТЕК. В полиции рассказали, что дело касается хищения 54 млн грн

23 марта, 2018, 14:28

Правоохранители больше не проводят следственные действия на территории завода АТЭК, где "Национальный корпус" арендует ряд помещений

Об этом на своей странице в Facebook написал член праворадикальной общественной организации C14 Сергей Мазур.

"АТЕК освобожден. Беркутня со следователями убрались прочь. Все это благодаря единству нескольких сотен активистов Нацкорпуса, Свободы, Правого сектора и С14", - подчеркнул он.

Тем временем спикер Нацполиции Ярослав Тракало рассказал, что следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

"Следователи проводят выемку документации в административных зданиях офиса завода АТЕК. В ходе досудебного расследования уголовного производства проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом Чао "АТЕК" на общую сумму свыше 54 млн грн", - отметил Тракало.