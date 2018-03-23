Супрун развеяла миф об эффективности массовых флюорографий
Об этом заявила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
По ее словам, проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез - это миф, порожденный советской системой здравоохранения.
"Во-первых, флюорография позволяет обнаружить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не вызывает изменений в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет", - отметила врач.
Во-вторых, флюорографические обследования часто не охватывают людей, которые больше всего рискует заболеть - пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения.
"Как следствие - в Украине за год от туберкулеза умирает 4 тыс. пациентов. Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства”, - подытожила и.о. министра.
По ее словам, для предотвращения туберкулеза пациенту следует проходить осмотр у семейного врача, где отвечать на вопросы, которые могут определить возможность заболевания. Если врач видит необходимость - он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Этот анализ покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже через два часа и пациент сможет начать лечиться.
- Напомним, в феврале Ульяна Супрун развеяла миф о том, что нельзя мочить пробу Манту.
- Впоследствии она рассказала, что перекись водорода не заживляет и обеззараживает раны.
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