 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Супрун развеяла миф об эффективности массовых флюорографий

Проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей не поможет предотвратить заболевание туберкулезом

Об этом заявила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез - это миф, порожденный советской системой здравоохранения.

"Во-первых, флюорография позволяет обнаружить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не вызывает изменений в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет", - отметила врач.

Во-вторых, флюорографические обследования часто не охватывают людей, которые больше всего рискует заболеть - пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения.

"Как следствие - в Украине за год от туберкулеза умирает 4 тыс. пациентов. Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства”, - подытожила и.о. министра.

По ее словам, для предотвращения туберкулеза пациенту следует проходить осмотр у семейного врача, где отвечать на вопросы, которые могут определить возможность заболевания. Если врач видит необходимость - он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Этот анализ покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже через два часа и пациент сможет начать лечиться.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

23 марта, 2018 пятница

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать