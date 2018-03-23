Суд получил представление об избрании меры пресечения в виде ареста Савченко
Об этом сообщает пресс-центр суда на своей странице в Facebook.
"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. – подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.28,ч.1 ст.263", - говорится в сообщении
В ведомстве добавили, что о времени и месте рассмотрения указанного ходатайства сообщат дополнительно. При этом ранее сообщалось, что судебное заседание по этому делу должно было начаться сегодня в 9 часов утра, однако с подачей ходатайства утром произошла задержка.
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