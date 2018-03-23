Суд арестовал Савченко на два месяца
23 марта, 2018, 19:03
Шевченковский районный суд Киева избрал для народного депутата Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В своем решении Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Савченко на два месяца.
Отметим, что во время судебного заседания Савченко заявила, что с сегодняшнего дня объявляет голодовку.
Читайте также: самые скандальные заявления Надежды Савченко о Евромайдане, "Беркуте", УПА, перевороте и просьбе от Захарченко
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- 20 марта Савченко дала брифинг, во время которого заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всяческие планы ликвидации верхушки украинской власти.
- 22 марта Луценко рассказал, як Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.
В Раде показали видео с материалами досудебного расследования относительно подготовки Надеждой Савченко попытки свержения власти
После этого Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
Савченко задержали в стенах украинского парламента и повели в управление СБУ для допроса и оформления задержания.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-