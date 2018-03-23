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Суд арестовал Савченко на два месяца


фото: REUTERS
Шевченковский районный суд Киева избрал для народного депутата Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В своем решении Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Савченко на два месяца.

Отметим, что во время судебного заседания Савченко заявила, что с сегодняшнего дня объявляет голодовку.

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В Раде показали видео с материалами досудебного расследования относительно подготовки Надеждой Савченко попытки свержения власти

После этого Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.

Савченко задержали в стенах украинского парламента и повели в управление СБУ для допроса и оформления задержания.

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