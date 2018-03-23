Стала известна причина аварии на курорте в Грузии, в результате которой пострадали украинцы

23 марта, 2018, 12:34

Авария на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии, в результате которой пострадали в том числе украинцы, произошла из-за ошибки оператора

Об этом сообщил первый вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Дмитрий Кумсишвили, передает "Вестник Кавказа".

По предварительному заключению специалистов, оператор после перепада напряжения поступил не по инструкции. Он имел переключить дорогу на дизельный генератор, а затем доставить туристов туда, где они сошли бы, чтобы полностью освободить линию от пассажиров. Отчет о причинах аварии направят в МВД.

Кумсишвили уточнил, что оператор, который действовал на канатной дороге в день аварии, уже отстранен от работы. Также ушли в отставку заместитель директора Агентства развития горных курортов Грузии по технической части Ираклий Чиркадзе и начальник департамента горного управления Гудаури Котэ Кедагидзе.

"Я хочу заверить наших гостей в том, что каждая канатная дорога технически абсолютно исправна, все канатки проверенные. Персонал полностью переквалифицирован, и, соответственно, они должны знать инструкции, которых необходимо придерживаться в таких случаях", - добавил Кумсишвили.