США обвинили 9 иранцев в хакерской атаке на государственные учреждения
23 марта, 2018, 19:19
Министерство юстиции США обвинило 9 человек в спонсируемом Ираном похищении конфиденциальной информации из сотен университетов, частных компаний и государственных учреждений.
Об этом сообщает "Европейская правда".
9 человек обвинили в работе на Корпус стражей исламской революции с целью похищения научных исследований из 320 университетов в Соединенных Штатах и за рубежом, а также из электронных ящиков, принадлежащих работникам государственных учреждений и частных компаний.
Прокуроры США заявляют, что обвиняемые связаны с Институтом Мабна, иранской компанией, которая с 2013 года заключила контракт с иранским правительством для проведения взлома.
Отмечается, что ответчики вряд ли когда-нибудь будут привлечены к ответственности в американском суде, поскольку нет договора с Ираном об экстрадиции подозреваемых лиц.
- Недавно администрация Дональда Трампа обвинила Россию в атаках на сети критической инфраструктуры США.
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