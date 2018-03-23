США обвинили 9 иранцев в хакерской атаке на государственные учреждения

23 марта, 2018, 19:19

Министерство юстиции США обвинило 9 человек в спонсируемом Ираном похищении конфиденциальной информации из сотен университетов, частных компаний и государственных учреждений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

9 человек обвинили в работе на Корпус стражей исламской революции с целью похищения научных исследований из 320 университетов в Соединенных Штатах и за рубежом, а также из электронных ящиков, принадлежащих работникам государственных учреждений и частных компаний.

Прокуроры США заявляют, что обвиняемые связаны с Институтом Мабна, иранской компанией, которая с 2013 года заключила контракт с иранским правительством для проведения взлома.

Отмечается, что ответчики вряд ли когда-нибудь будут привлечены к ответственности в американском суде, поскольку нет договора с Ираном об экстрадиции подозреваемых лиц.