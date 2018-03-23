Савченко объявила голодовку

23 марта, 2018, 12:47

Народный депутат Надежда Савченко во время избрания ей меры пресечения в Шевченковском суде заявила, что с сегодняшнего дня объявляет голодовку

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Если я остаюсь в тюрьме, я еще раз докажу народу Украины, что такое герой. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня", - подчеркнула она.

По словам Савченко, во время этого голодания она будет в тех же условиях, что и в России, когда ее снимали камеры. Впрочем, она утверждает, что "украинская власть не менее преступна, чем российская, поэтому может не показать результатов ее голодовку".

"Я пройду весь этот путь, который прошла в России, когда меня пытал враг. Я могу пройти путь, когда будет пытать свой", - подытожила Савченко.

Читайте также: Самые скандальные заявления Надежды Савченко про Евромайдан, "Беркут", УПА, переворот и просьбы от Захарченко