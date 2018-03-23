Савченко объявила голодовку
23 марта, 2018, 12:47
Народный депутат Надежда Савченко во время избрания ей меры пресечения в Шевченковском суде заявила, что с сегодняшнего дня объявляет голодовку
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Если я остаюсь в тюрьме, я еще раз докажу народу Украины, что такое герой. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня", - подчеркнула она.
По словам Савченко, во время этого голодания она будет в тех же условиях, что и в России, когда ее снимали камеры. Впрочем, она утверждает, что "украинская власть не менее преступна, чем российская, поэтому может не показать результатов ее голодовку".
"Я пройду весь этот путь, который прошла в России, когда меня пытал враг. Я могу пройти путь, когда будет пытать свой", - подытожила Савченко.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- 20 марта Савченко дала брифинг, во время которого заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всяческие планы ликвидации верхушки украинской власти.
- 22 марта Луценко рассказал, як Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.
- В Раде показали видео с материалами досудебного расследования относительно подготовки Надеждой Савченко попытки свержения власти
- После этого Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- Савченко задержали в стенах украинского парламента и повели в управление СБУ для допроса и оформления задержания.
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