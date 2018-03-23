Савченко напомнила о местных референдумах. Раньше к этому призывал Медведчук
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Власть испугало то, что я сказала, что должны быть референдумы. Они есть во всех цивилизованных странах мира: даже в Румынии они есть постоянно. У нас их нет. Нам не дают на это права. Они боятся, что будет перепись населения. Чтобы мы знали наши реальные потери. Чтобы мы знали, каким количеством голосов спекулирует на выборах ЦИК", - заявила Савченко во время заседания суда.
Стоит отметить, что ранее идеи введения всеукраинских референдумов продвигал Виктор Медведчук, который является кумом российского президента Владимира Путина. В своем блоге он заявлял, что "власть панически боится народного волеизъявления" и именно на всеукраинских и местных референдумах граждане страны смогут выражать недоверие и тем самым отправлять в отставку как верхушку власти, так и местные органы власти.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- 20 марта Савченко дала брифинг, во время которого заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всяческие планы ликвидации верхушки украинской власти.
- 22 марта Луценко рассказал, как Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.
- В Раде показали видео с материалами досудебного расследования относительно подготовки Надеждой Савченко попытки свержения власти
- После этого Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- Савченко задержали в стенах украинского парламента и повели в управление СБУ для допроса и оформления задержания.
- 23 марта народный депутат Надежда Савченко во время избрания ей меры пресечения в Шевченковском суде объявила голодовку.
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