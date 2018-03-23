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Савченко напомнила о местных референдумах. Раньше к этому призывал Медведчук

Во время избрания меры пресечения в Шевченковском райсуде Савченко упомянула о проведении референдумов, к чему ранее призывал Виктор Медведчук

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Власть испугало то, что я сказала, что должны быть референдумы. Они есть во всех цивилизованных странах мира: даже в Румынии они есть постоянно. У нас их нет. Нам не дают на это права. Они боятся, что будет перепись населения. Чтобы мы знали наши реальные потери. Чтобы мы знали, каким количеством голосов спекулирует на выборах ЦИК", - заявила Савченко во время заседания суда.

Стоит отметить, что ранее идеи введения всеукраинских референдумов продвигал Виктор Медведчук, который является кумом российского президента Владимира Путина. В своем блоге он заявлял, что "власть панически боится народного волеизъявления" и именно на всеукраинских и местных референдумах граждане страны смогут выражать недоверие и тем самым отправлять в отставку как верхушку власти, так и местные органы власти.

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