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Самый быстрый спринтер мира Болт стал одноклубником Ярмоленко по "Боруссии"


фото: twitter.com/BVB
Легендарный спринтер Усэйн Болт провел с футбольным клубом "Боруссия" совместную открытую тренировку

Об этом сообщает официальный сайт "Боруссии".

Тренировка прошла сегодня на базе клуба. Болт наравне с игроками "Боруссии" принимал участие в разминке, работе с мячом и небольшой двусторонней игре, а также пробивал пенальти. Тренировку, организованную общим техническим спонсором спринтера и футбольного клуба, посетили около 1400 болельщиков.

Болт объявил о завершении карьеры легкоатлета после завершения чемпионата мира-2017 в Лондоне. Сразу после этого 31-летний спринтер с Ямайки заявил, что хочет попробовать свои силы в профессиональном футболе.

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