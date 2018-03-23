Самый быстрый спринтер мира Болт стал одноклубником Ярмоленко по "Боруссии"
Об этом сообщает официальный сайт "Боруссии".
Тренировка прошла сегодня на базе клуба. Болт наравне с игроками "Боруссии" принимал участие в разминке, работе с мячом и небольшой двусторонней игре, а также пробивал пенальти. Тренировку, организованную общим техническим спонсором спринтера и футбольного клуба, посетили около 1400 болельщиков.
Болт объявил о завершении карьеры легкоатлета после завершения чемпионата мира-2017 в Лондоне. Сразу после этого 31-летний спринтер с Ямайки заявил, что хочет попробовать свои силы в профессиональном футболе.
He just needs good service @usainbolt #BVBolt pic.twitter.com/qe5K7xykNv— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 23 марта 2018 г.
@usainbolt from the spot #BVBolt pic.twitter.com/ZyHr9FThjL— Borussia Dortmund (@BVB) 23 марта 2018 г.
Читайте также: Ямайская молния. Как спринтер Усэйн Болт стал круче Боба Марли
- Усэйн Болт является мировым рекордсменом по бегу на дистанциях 100 м и 200 м.
- Андрей Ярмоленко перешел в "Боруссию" летом прошлого года из "Динамо" за 25 млн евро.
- В конце января украинский футболист травмировался в матче чемпионата Германии и продолжает восстанавливаться после повреждения.
- Из-за травмы Ярмоленко сегодня не поможет сборной Украине в товарищеском матче против Саудовской Аравии.
Читайте также: Украина - Саудовская Аравия. Все о первом матче сборной в 2018 году
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-