Самый быстрый спринтер мира Болт стал одноклубником Ярмоленко по "Боруссии"

23 марта, 2018, 15:25

Легендарный спринтер Усэйн Болт провел с футбольным клубом "Боруссия" совместную открытую тренировку

Об этом сообщает официальный сайт "Боруссии".

Тренировка прошла сегодня на базе клуба. Болт наравне с игроками "Боруссии" принимал участие в разминке, работе с мячом и небольшой двусторонней игре, а также пробивал пенальти. Тренировку, организованную общим техническим спонсором спринтера и футбольного клуба, посетили около 1400 болельщиков.

Болт объявил о завершении карьеры легкоатлета после завершения чемпионата мира-2017 в Лондоне. Сразу после этого 31-летний спринтер с Ямайки заявил, что хочет попробовать свои силы в профессиональном футболе.

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Усэйн Болт является мировым рекордсменом по бегу на дистанциях 100 м и 200 м.

Андрей Ярмоленко перешел в "Боруссию" летом прошлого года из "Динамо" за 25 млн евро.

В конце января украинский футболист травмировался в матче чемпионата Германии и продолжает восстанавливаться после повреждения.

Из-за травмы Ярмоленко сегодня не поможет сборной Украине в товарищеском матче против Саудовской Аравии.

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