Российские журналисты отказываются от аккредитации в Госдуме из-за скандала с сексуальными домогательствами

23 марта, 2018, 17:49

48 представителей СМИ отказались от аккредитации в российской Госдуме из-за несогласия с решением комиссии по вопросам депутатской этики в "деле Слуцкого"

Об этом сообщают российские СМИ.

В феврале сразу несколько журналисток парламентского пула обвинили в сексуальных домогательствах главу комитета Госдумы по международным делам, депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. По словам женщин, депутат хватал их за половые органы, пытался поцеловать в губы и требовал домашний адрес. Об этом на условиях анонимности рассказали телеканалу "Дождь".

На странице в Facebook Слуцкий назвал обвинения клеветой, а материал телеканала пропагандой, которую подготовили к президентским выборам.

"Если у кого есть ко мне претензии, то пусть эти люди выскажут их мне в лицо. С деловой точки зрения ко мне придраться сложно, вот и придумали “харассмент”, - заявил депутат.

Во время пресс-конфереции 8 марта спикера Госдумы Вячеслава Володина спросили, состоится ли рассмотрение дела в отношении сексуальных домогательств со стороны Слуцкого.

"Если вам опасно, меняйте профессию, меняйте место работы", - заявил он, передает "Ведомости".

В результате журналистки подали жалобу в комиссию Госдумы по депутатской этике. Заседание состоялось в закрытом режиме 14 марта. Перед комитетом выступили корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова рассказала о записанном на диктофон разговоре с депутатом, где он предлагает женщине стать его любовницей. Однако, выслушав жертв, комиссия не нашла "поведенческих нарушений" у Слуцкого, сообщает "РИА новости".

Впоследствии журналисты The Insider пообщались с членом комитета по депутатской этике Раисой Кармазиной. Она рассказала, что комитет не стал слушать аудиозапись, и заявила, что не верит "ни одному слову" обвинений против Слуцкого.

"Что вы из мухи слона-то делаете? Леонид - благородный человек! Не верю ни одному слову! Почему эти журналистки так долго ждали?”, - заявила Кармазина.

Она также рекомендовала обращаться в правоохранительные органы, заявив: "придет в комитет информация из следственных органов, скажут, что это действительно было, мы рассмотрим”.

"Я сама себя защищала и защищаю. Меня никто не домагивался (именно так заявила депутат). Была в триста раз красивее, чем они! И не глупее них! 50 лет работаю - 49 лет стажа будет 1 июля - с 18 лет, никто не домагивался! Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся - влепила бы!", - заключила Кармазина.

Возмутившись таким решением комитета, СМИ начали отзывать своих журналистов из Госдумы. 22 марта Meduza сообщила, что первыми отозвали издание "Дождь", "РБК" и "Коммерсантъ". Впоследствии к ним присоединились радиостанция "Эхо Москвы", интернет-издание Znak.com и "Новая газета".

"Среди них 39 сотрудников медиа-холдинга РБК, семь - "Дождя" и по одному корреспонденту от интернет-СМИ Znak.com и Новой газеты”, - говорится в сообщении "Интерфакса".