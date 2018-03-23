Российские боевики сорвали перемирие на Донбассе

23 марта, 2018, 20:19

Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности по прекращению огня, от начала суток зафиксирован один обстрел

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

В частности, на Донецком направлении из 120-мм минометов враг обстрелял населенный пункт Авдеевка.

Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации, разрушены два дачных дома и сарай.

На Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано.