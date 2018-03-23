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Россиянам разрешили мочить манту. В Украине это сделали месяц назад

Россиянам наконец разрешили мочить манту, тем временем украинцы уже месяц об этом знали

Об этом сообщает “ТАСС” со ссылкой на главного фтизиатра РФ.

Пробу Манту, которую обычно делают детям для выявления специфического иммунного ответа на введение туберкулина, мочить можно, но нельзя механически повреждать.

"Мочить можно, нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой", -  говорится в сообщении.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун еще в феврале развеяла миф о том, что нельзя мочить пробу Манту. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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