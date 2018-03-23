Россия испытывает на Донбассе новое оружие и военную технику, - разведка
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает информационно-аналитический центр СНБО.
В частности, наблюдается активизация такой деятельности в танковых и специальных подразделениях российских оккупационных войск.
Кроме того, оборонно-промышленный комплекс России принимает меры по ускорению модернизации боевых машин пехоты (БМП-1), которые находятся на вооружении 1-го и 2-го армейских корпусов российских оккупационных войск. Предполагается оснащение их боевым модулем бронетранспортера БТР-82А с 30-мм пушкой 2А72. Первую партию модернизированных БМП-1 планируют передать до сентября 2018 года.
В разведке предполагают, что апробацию модернизированной БМП-1 россияне планируют осуществить в боевых условиях на востоке Украины, а также в Сирии.
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