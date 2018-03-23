"Виноваты украинцы": В Польше отменили выступление мэра из Израиля, который должен был вспомнить о причастности поляков к Холокосту

23 марта, 2018, 13:00

В Польше отменили выступление мэра израильского города Кирьят-Бялик Эли Дукорськи перед израильскими студентами и польской молодежью в городе Радомсько, который должен был состояться 19 марта

Об этом сообщает "Європейська правда".

Перед заходом Дукорськи отправил текст своего выступления на перевод в Польшу, но польская сторона вернула его в цензурированном виде, поскольку там были упоминания об участии поляков в Холокосте.

"Я подготовил речь, основывалась на личном опыте моей матери во время Холокоста. Мы передали речь на перевод на польский и получили ответ с требованием цензурировать события, к которым причастны поляки, и писать, что к ним причастны украинцы, а вместо" нацисты "писать "немецкие нацисты", - рассказал Дукорськи.

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По словам Дукорськи, его также попросили не упоминать поляков, выдавали немцам евреев, а также изменить количество еврейских жертв, убитых поляками во время войны.

Дукорськи согласился исключить из речи слова о 200 тыс. жертв. Но после этого его попросили внести изменения, на которые он не мог согласиться. В результате местные власти Радомско сообщила Дукорськи, что совместная с поляками церемония отменена. Мэр прочитал свою оригинальную речь без изменений только перед израильскими студентами.

"Некоторые вещи невозможно скрыть. Это классический случай отрицания Холокоста", - сказал Дукорськи.