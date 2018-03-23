"Виноваты украинцы": В Польше отменили выступление мэра из Израиля, который должен был вспомнить о причастности поляков к Холокосту
Об этом сообщает "Європейська правда".
Перед заходом Дукорськи отправил текст своего выступления на перевод в Польшу, но польская сторона вернула его в цензурированном виде, поскольку там были упоминания об участии поляков в Холокосте.
"Я подготовил речь, основывалась на личном опыте моей матери во время Холокоста. Мы передали речь на перевод на польский и получили ответ с требованием цензурировать события, к которым причастны поляки, и писать, что к ним причастны украинцы, а вместо" нацисты "писать "немецкие нацисты", - рассказал Дукорськи.
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По словам Дукорськи, его также попросили не упоминать поляков, выдавали немцам евреев, а также изменить количество еврейских жертв, убитых поляками во время войны.
Дукорськи согласился исключить из речи слова о 200 тыс. жертв. Но после этого его попросили внести изменения, на которые он не мог согласиться. В результате местные власти Радомско сообщила Дукорськи, что совместная с поляками церемония отменена. Мэр прочитал свою оригинальную речь без изменений только перед израильскими студентами.
"Некоторые вещи невозможно скрыть. Это классический случай отрицания Холокоста", - сказал Дукорськи.
- Напомним, Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
- Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об Институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства с Украиной.
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности открытия уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.
- Ранее МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
- Закон также запрещает упоминать причастность поляков к Холокосту, в частности, предусматривает уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти". Израиль готовит ответ на скандальный польский закон.
- Президент Европейского совета Дональд Туск назвал "неприличной клеветой" закон об Институте национальной памяти, принятый Сеймом и Сенатом Польши.
- США призывают Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти.
- 5 февраля перед посольством Польши в Киеве состоялся протест против скандального закона об Институте национальной памяти.
- Верховная Рада приняла постановление касательно польского "антибандеровского" закона. Украинские нардепы отметили, что закон подвергает опасности почти миллион украинских трудовых мигрантов в Польше, а также историко-культурные достопримечательности.
- Президент Польши Дуда подписал и передал в Конституционный суд закон об Институте национальной памяти.
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