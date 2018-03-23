 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Виноваты украинцы": В Польше отменили выступление мэра из Израиля, который должен был вспомнить о причастности поляков к Холокосту

В Польше отменили выступление мэра израильского города Кирьят-Бялик Эли Дукорськи перед израильскими студентами и польской молодежью в городе Радомсько, который должен был состояться 19 марта

Об этом сообщает "Європейська правда".

Перед заходом Дукорськи отправил текст своего выступления на перевод в Польшу, но польская сторона вернула его в цензурированном виде, поскольку там были упоминания об участии поляков в Холокосте.

"Я подготовил речь, основывалась на личном опыте моей матери во время Холокоста. Мы передали речь на перевод на польский и получили ответ с требованием цензурировать события, к которым причастны поляки, и писать, что к ним причастны украинцы, а вместо" нацисты "писать "немецкие нацисты", - рассказал Дукорськи.

Читайте также. Заявление сопредседателей депутатской группы по связям с Польшей об изменениях к польскому закону об Институте национальной памяти

По словам Дукорськи, его также попросили не упоминать поляков, выдавали немцам евреев, а также изменить количество еврейских жертв, убитых поляками во время войны.

Дукорськи согласился исключить из речи слова о 200 тыс. жертв. Но после этого его попросили внести изменения, на которые он не мог согласиться. В результате местные власти Радомско сообщила Дукорськи, что совместная с поляками церемония отменена. Мэр прочитал свою оригинальную речь без изменений только перед израильскими студентами.

"Некоторые вещи невозможно скрыть. Это классический случай отрицания Холокоста", - сказал Дукорськи.

  • Напомним, Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
  • Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об Институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства с Украиной.
  • Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности открытия уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.
  • Ранее МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
  • В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
  • Закон также запрещает упоминать причастность поляков к Холокосту, в частности, предусматривает уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти". Израиль готовит ответ на скандальный польский закон.
  • Президент Европейского совета Дональд Туск назвал "неприличной клеветой" закон об Институте национальной памяти, принятый Сеймом и Сенатом Польши.
  • США призывают Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти.
  • 5 февраля перед посольством Польши в Киеве состоялся протест против скандального закона об Институте национальной памяти.
  • Верховная Рада приняла постановление касательно польского "антибандеровского" закона. Украинские нардепы отметили, что закон подвергает опасности почти миллион украинских трудовых мигрантов в Польше, а также историко-культурные достопримечательности.
  • Президент Польши Дуда подписал и передал в Конституционный суд закон об Институте национальной памяти.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

23 марта, 2018 пятница

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать