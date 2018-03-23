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"Лапал за *опу так, что руки тряслись с микрофоном”: российский журналист рассказал о домогательствах Жириновского

Журналист издания "Настоящее время", открытый гей Ренат Давлетгильдеев, сообщил о домогательствах со стороны Владимира Жириновского и членов ЛДПР

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Да, депутат госдумы Леонид Слуцкий - глубоко гетеросексуальный мужчина. Но ведь десятки депутатов предпочитают вывозить в спецбани именно мальчиков", - отметил он.

Давлетгильдеев вспомнил историю о том, как его после финала конкурса "Мисс Россия" пытались отвезти в сауну помощники Жириновского.

"Сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за *опу так, что руки тряслись с диктофоном. Моя история - ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР", - признается журналист.

Напомним, недавно в России разгорелся скандал вокруг депутата госдумы Леонида Слуцкого, которого обвинили в сексуальном домогательстве журналистка российской службы BBC, продюсер телеканала “Дождь” и еще несколько женщин.

В среду, 21 марта, комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобу журналистов и признала поведение парламентария приемлемым.

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