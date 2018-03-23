"Борисполь" и "Львов" подписали соглашения с Ryanair. Названа минимальная цена билетов на рейсы
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время своего выступления в аэропорту "Борисполь" по этому случаю, сообщает Эспрессо.TV.
Президент подтвердил, что ирландская компания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу, список которых был обнародован ранее.
"Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, 21 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что международный аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры о сотрудничестве с Ryanair.
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