 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Борисполь" и "Львов" подписали соглашения с Ryanair. Названа минимальная цена билетов на рейсы


фото: REUTERS
Руководители аэропортов "Борисполь" и "Львов" подписали соглашение о начале полетов с компанией-лоукостером Ryanair

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время своего выступления в аэропорту "Борисполь" по этому случаю, сообщает Эспрессо.TV.

Президент подтвердил, что ирландская компания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу, список которых был обнародован ранее.

"Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 21 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что международный аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры о сотрудничестве с Ryanair.

Читайте также: Когда и куда будет летать Ryanair из Украины. Комментарий авиакомпании

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

23 марта, 2018 пятница

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать