 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пьяного актера из "Игры престолов" выгнали из парижского бара за неприемлемое поведение


фото: The Sun
Кита Гарнигтона, который исполняет роль Джона Сноу в популярном сериале "Игра престолов", заметили в нетрезвом состоянии на улицах Парижа

Об этом сообщает The Sun.

По информации свидетелей, Гарингтон перебрал лишнего в баре Парижа, бил по столам и мешал посетителям. Поэтому охрана попросила актера покинуть заведение. Впоследствии актер вернулся к бару и оплатил свой счет и оставил 100% чаевых. Тогда охранникам пришлось приложить физическую силу, чтобы выбросить Гарингтона из паба.

На улице актер простоял определенное время, пока его товарищ не вызвал ему Убер.

В январе Гарінгтон устроил пьяный дебош в одном из баров Нью-Йорка. Актер спорил с другими посетителями, стучал по бильярдному столу и хватал чужие кии, не давая людям играть. Охрана бара применила физическую силу, чтобы выставить его на улицу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2018 пятница

больше новостей

23 марта, 2018 пятница

22 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать