Пьяного актера из "Игры престолов" выгнали из парижского бара за неприемлемое поведение
23 марта, 2018, 14:42
Кита Гарнигтона, который исполняет роль Джона Сноу в популярном сериале "Игра престолов", заметили в нетрезвом состоянии на улицах Парижа
Об этом сообщает The Sun.
По информации свидетелей, Гарингтон перебрал лишнего в баре Парижа, бил по столам и мешал посетителям. Поэтому охрана попросила актера покинуть заведение. Впоследствии актер вернулся к бару и оплатил свой счет и оставил 100% чаевых. Тогда охранникам пришлось приложить физическую силу, чтобы выбросить Гарингтона из паба.
На улице актер простоял определенное время, пока его товарищ не вызвал ему Убер.
В январе Гарінгтон устроил пьяный дебош в одном из баров Нью-Йорка. Актер спорил с другими посетителями, стучал по бильярдному столу и хватал чужие кии, не давая людям играть. Охрана бара применила физическую силу, чтобы выставить его на улицу.
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