23 марта, 2018, 14:42

Кита Гарнигтона, который исполняет роль Джона Сноу в популярном сериале "Игра престолов", заметили в нетрезвом состоянии на улицах Парижа

Об этом сообщает The Sun.

По информации свидетелей, Гарингтон перебрал лишнего в баре Парижа, бил по столам и мешал посетителям. Поэтому охрана попросила актера покинуть заведение. Впоследствии актер вернулся к бару и оплатил свой счет и оставил 100% чаевых. Тогда охранникам пришлось приложить физическую силу, чтобы выбросить Гарингтона из паба.

На улице актер простоял определенное время, пока его товарищ не вызвал ему Убер.

В январе Гарінгтон устроил пьяный дебош в одном из баров Нью-Йорка. Актер спорил с другими посетителями, стучал по бильярдному столу и хватал чужие кии, не давая людям играть. Охрана бара применила физическую силу, чтобы выставить его на улицу.