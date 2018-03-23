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Прокуратура обыскивает мэрию Харькова: подозревают хищение

Прокуратура, СБУ и Нацполиция обыскивают один из департаментов городского совета Харькова

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Обыски проводят в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Длится около 20 обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту проживания возможных фигурантов производства. Правоохранители ищут документы и другие данные, связанные с реконструкцией спортивных объектов в Харькове.

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