Прокуратура обыскивает мэрию Харькова: подозревают хищение
23 марта, 2018, 12:03
Прокуратура, СБУ и Нацполиция обыскивают один из департаментов городского совета Харькова
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Обыски проводят в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Длится около 20 обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту проживания возможных фигурантов производства. Правоохранители ищут документы и другие данные, связанные с реконструкцией спортивных объектов в Харькове.
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