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Правительство поддерживает отмену функций СБУ, которые оказывают давление на бизнес


фото: kmu.gov.ua
Правительство готово поддержать законопроект № 8057, направленный на лишение правоохранительной системы полномочий влиять на работу бизнеса

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает "Укринформ".

"Моя позиция как премьер-министра и позиция правительства в том, что мы полностью поддерживаем отмену функций Службы безопасности Украины, Национальной полиции и прокуратуры по работе с бизнесом, потому что это анахронизм из советской системы, что является не допустимым", - подчеркнул он.

По словам Гройсмана, по этой причине они готовы не только поддержать законопроект №8057, но и предлагают расширить его, чтобы снизить давление, которое "систематически происходит от правоохранительной системы на бизнес".

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Глава Кабинета министров также добавил, что для СБУ экономическая функция является абсолютно неестественной.

"Я выступаю категорически против таких функций, за что имею "добрых друзей" в экономических подразделениях СБУ. Но меня это абсолютно не пугает. Я буду об этом говорить до тех пор, пока они не будут избавлены от несвойственных функций", - подытожил Гройсман.

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