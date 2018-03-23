Правительство поддерживает отмену функций СБУ, которые оказывают давление на бизнес
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает "Укринформ".
"Моя позиция как премьер-министра и позиция правительства в том, что мы полностью поддерживаем отмену функций Службы безопасности Украины, Национальной полиции и прокуратуры по работе с бизнесом, потому что это анахронизм из советской системы, что является не допустимым", - подчеркнул он.
По словам Гройсмана, по этой причине они готовы не только поддержать законопроект №8057, но и предлагают расширить его, чтобы снизить давление, которое "систематически происходит от правоохранительной системы на бизнес".
Читайте также: Бизнес говорит, что его кошмарят силовики. Как будут бороться с маски-шоу: новый закон
Глава Кабинета министров также добавил, что для СБУ экономическая функция является абсолютно неестественной.
"Я выступаю категорически против таких функций, за что имею "добрых друзей" в экономических подразделениях СБУ. Но меня это абсолютно не пугает. Я буду об этом говорить до тех пор, пока они не будут избавлены от несвойственных функций", - подытожил Гройсман.
- Напомним, Гройсман раскритиковал силовые структуры за тотальные обыски бизнеса. По его словам, за 3 года силовики 296 тысяч раз обыскивали бизнес.
- Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования.
- 1 декабря 2017 года президент Петр Порошенко подписал этот закон.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-