Порошенко назначил новым главой Волынской ОГА экс-заместителя главы МВД Савченко
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По словам президента, Волынская область демонстрирует стабильные результаты экономического развития, в частности в дорожной отрасли. Капитально отремонтирована автомобильная дорога Луцк-Радехов-Львов, на что потрачено более 400 млн гривен сверхплановых таможенных доходов.
На разных стадиях реализации находится ряд амбициозных проектов: создание курорта государственного значения в Шацке, завершение реконструкции дороги Устилуг-Луцк-Ривне, обустройство международного пункта пропуска «Адамчуки-Сохранит», строительство завода по переработке твердых бытовых отходов и тому подобное. Уверен, что с этими задачами новый председатель Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится, - сказал Порошенко.
Порошенко поблагодарил за положительные сдвиги в области предыдущего губернатора
"Владимир Гунчик получил предложение на другую работу и согласился", - отметил глава государства.
- Александр Савченко родился 5 августа 1957 года в селе Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области. В 1994 году закончил Украинскую академию внутренних дел по специальности "Правоведение", где получил квалификацию юриста.
- С 2007 по 2010 год работал заместителем министра внутренних дел Украины. В 2014 году также работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками НАК "Нафтогаз Украины". Владимир Гунчик занимал пост председателя Волынской ОГА с 24 июля 2014 года.
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