Порошенко назначил новым главой Волынской ОГА экс-заместителя главы МВД Савченко

23 марта, 2018, 16:34

Президент Петр Порошенко назначил Александра Савченко на должность председателя Волынской областной государственной администрации вместо Владимира Гунчика.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, Волынская область демонстрирует стабильные результаты экономического развития, в частности в дорожной отрасли. Капитально отремонтирована автомобильная дорога Луцк-Радехов-Львов, на что потрачено более 400 млн гривен сверхплановых таможенных доходов.

На разных стадиях реализации находится ряд амбициозных проектов: создание курорта государственного значения в Шацке, завершение реконструкции дороги Устилуг-Луцк-Ривне, обустройство международного пункта пропуска «Адамчуки-Сохранит», строительство завода по переработке твердых бытовых отходов и тому подобное. Уверен, что с этими задачами новый председатель Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится, - сказал Порошенко.

Порошенко поблагодарил за положительные сдвиги в области предыдущего губернатора

"Владимир Гунчик получил предложение на другую работу и согласился", - отметил глава государства.