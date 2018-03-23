Полиция проводит следственные действия на заводе АТЕК. "Национальный корпус" заявляет, что их офис захватили

23 марта, 2018, 11:58

Правоохранители проводят следственные действия на заводе АТЕК, где "Национальный корпус" арендует ряд помещений

Об этом заявил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии "Укринформа".

"Могу подтвердить, что да, полиция проводит следственные действия (на заводе АТЭК). Детали сейчас сообщить не могу, подробности будут все со временем ", - подчеркнул он.

При этом Тракало заметил, что полиция проводит следственные действия в соответствии с решением суда, происходит выемка документов.

Он не уточнил, в рамках какого именно уголовного производства проводятся следственные действия и добавил, что общественные организации не является предметом интереса полиции.

До этого представители пресс-центра "Национального корпуса" сообщили, еще утром силовики заблокировали офис ОО "Гражданский Корпус" АЗОВ ", помещение хаба разрешительного развития общественных организаций Азовского движения, рекрутинговый центр полка" АЗОВ "и Военной школы имени полковника Евгения Коновальца.

"Силовики взломали дверь и провели незаконные и противоправные обыски в помещениях - без присутствия следователя и понятых. Партия Национальный Корпус возмущена и осуждает действия спецназовцев", - отметили в ведомстве.