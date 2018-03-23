Подрывника лондонского метро приговорили к пожизненному заключению

23 марта, 2018, 18:17

В Британии 18-летнего выходца из Ирака, взорвавшего самодельную бомбу на станции лондонского метрополитена в час пик в сентябре прошлого года, приговорили к пожизненному заключению

Об этом сообщает The Guardian.

Ахмед Хассан, искатель убежища из Ирака, который заявляет, что ему 18 лет, был осужден за попытку убийства, после того, как его самодельное устройство частично сдетонировало на станции Parsons Green 15 сентября прошлого года.

В результате взрыва пострадали около 50 человек.

"Ваше намерение в то утро было убить как можно больше британских граждан. Я убежден, что ты хотел вызвать так много смертей и массовую расправу, насколько возможно. Нет никаких сомнений, в моем понимании, что вы очень опасная и коварная личность", - сказал судья.

Напомним, на суде террорист рассказал, что сделал бомбу, поскольку "очень скучал, был очень подавлен и очень запутался" и хотел привлечь к себе внимание.

Родители Хассана умерли, когда ему было шесть лет. Он обвинял Великобританию в смерти своего отца во время воздушного налета на Багдад.