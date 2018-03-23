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На запорожском вокзале 17-летний злоумышленник убил экс-депутата

В Запорожье задержали злоумышленника, избившего и ограбившего 35-летнего экс-депутата Генического районного совета, который от полученных травм скончался в больнице

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

17-летний житель Запорожья 10 марта с целью завладения материальными ценностями нанес потерпевшему как минимум два удара в область лица, от которых гражданин Г. упал на землю. После этого злоумышленник завладел его мобильным телефоном.

13 марта пострадавшего госпитализировали в горбольницу №5 Запорожье, а 14 марта он скончался от полученных травм. Досудебное расследование продолжается.

Сейчас злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 4 ст. 187 (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Как пишет "Интерфакс-Украина", запорожская полиция расследует причины смерти экс-депутата Генического районного совета Константина Гурулева, которого с травмой головы доставили в городскую больницу с железнодорожного вокзала в Запорожье. Сначала было открыто уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

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