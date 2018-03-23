Макрон назвал отравление Скрипаля "нападением на европейский суверенитет"

23 марта, 2018, 18:38

Отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Британии было нападением на европейский суверенитет

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе, сообщает Rеuters.

"Мы рассматриваем это нападение как серьезный вызов нашей безопасности и атаку на европейский суверенитет. Это требует скоординированного, решительного ответа от Европейского Союза и его государств-членов", - сказал президент Франции.

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