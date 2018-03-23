Макрон назвал отравление Скрипаля "нападением на европейский суверенитет"
23 марта, 2018, 18:38
Отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Британии было нападением на европейский суверенитет
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе, сообщает Rеuters.
"Мы рассматриваем это нападение как серьезный вызов нашей безопасности и атаку на европейский суверенитет. Это требует скоординированного, решительного ответа от Европейского Союза и его государств-членов", - сказал президент Франции.
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- Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. The Times пишет о его работе на британскую корону начиная с 1995 года.
- 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию Скрипачей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- В ответ на это Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
- 19 марта министры иностранных дел стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
- Пять европейских стран размышляют над тем, чтобы выслать российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
- В ЕС могут ввести дополнительные антироссийские санкции после расследования химатаки в британском Солсбери, заявил президент Евросовета Дональд Туск.
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